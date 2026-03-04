Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3738 (Piedras). El país de América Latina con la mejor calidad de vida: ya supera a las potencias mundiales Hallazgo histórico: investigadores encuentran la reserva de agua más extensa en el universo que explica los orígenes de la vida Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar. La dureza de las piedras también puede reflejar la resistencia o la fortaleza interna que se necesita para enfrentar estos desafíos. Además, las piedras en los sueños pueden estar asociadas con la estabilidad y la permanencia. Pueden indicar la necesidad de construir una base sólida en la vida, ya sea en relaciones, trabajo o proyectos personales. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre la importancia de la seguridad y la firmeza en el camino hacia el crecimiento personal. Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.