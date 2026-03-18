Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7973 (Hospital). Tras décadas de espera, construirán una nueva autopista que rodeará toda la ciudad y reducirá el tráfico en hora pico Tercera Guerra Mundial: este país desarrolló el arma más aterradora del mundo y está listo para usarla Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles. Además, un hospital en los sueños puede representar cambios o transformaciones que están ocurriendo. Puede ser una señal de que el soñador está en un proceso de sanación personal o que necesita enfrentar y resolver problemas que le afectan. Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.