Este miércoles, 11 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 6806 (Perro). Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional. Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar. Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo. Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.