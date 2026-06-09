Este martes, 9 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8474 (Gente Negra).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 9 de junio

1° 8474 11° 4112 2° 4928 12° 7966 3° 0706 13° 7247 4° 9503 14° 7910 5° 4259 15° 9729 6° 9175 16° 8744 7° 2420 17° 6288 8° 7872 18° 0298 9° 9021 19° 2427 10° 3630 20° 1467

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con Gente Negra puede aludir a identidad, diversidad y relación con otras perspectivas; su sentido varía según tu historia y contexto cultural.

Atiende las emociones e interacciones del sueño: cómo te sentías y qué ocurría guía la interpretación, desde deseos de conexión hasta integrar nuevas facetas propias.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.