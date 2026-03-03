Este martes, 3 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3865 (El Cazador). Lanzan el tren de alta velocidad más rápido de Sudamérica con tecnología china y será el orgullo de la región Cambia la Ley de Sucesiones: los herederos no recibirán los bienes aunque lo disponga el testamento Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir tus metas con valentía y enfoque, dejando atrás distracciones y obstáculos. Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que estás en una fase de tu vida donde necesitas tomar decisiones importantes y ser consciente de las consecuencias de tus acciones. En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.