Este martes, 24 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5287 (Piojos). Más veloz que un avión: pondrán en marcha un tren que alcanzará los 1000 km/h y viajaría de Buenos Aires a Brasil en menos de una hora Adiós a la aspiradora robot: así es el nuevo electrodoméstico que limpia la basura de toda tu casa sin esforzarte Soñar con piojos puede simbolizar preocupaciones o problemas que están afectando tu vida diaria. Estos insectos suelen asociarse con la incomodidad y la irritación, lo que puede reflejar situaciones o personas que te están causando estrés. Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de deshacerte de relaciones tóxicas o de situaciones que te drenan emocionalmente. Los piojos en los sueños pueden ser una señal de que es momento de limpiar tu entorno y cuidar de tu bienestar personal. Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos horas: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.