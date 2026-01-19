Este lunes, 19 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1908 (Incendio).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 19 de enero

1° 1908 11° 4325 2° 5089 12° 4378 3° 9909 13° 3078 4° 7191 14° 9001 5° 6847 15° 4079 6° 9505 16° 4542 7° 8134 17° 5186 8° 3840 18° 9315 9° 8694 19° 1119 10° 6887 20° 5103

El país de América Latina con mejor calidad de vida que sobrepasa a potencias mundiales

Ni frito ni revuelto: la manera adecuada de preparar el huevo para aprovechar al máximo todas sus proteínas

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas, pasiones ardientes o situaciones que requieren atención urgente.

Además, el incendio en los sueños puede representar la liberación de tensiones o la necesidad de dejar atrás viejas heridas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos y a renovarse, dejando atrás lo que ya no sirve.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en numerosas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.