Este lunes, 12 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 8903 (San Cono).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 12 de enero

1° 8903 11° 5214 2° 3428 12° 2116 3° 2917 13° 0973 4° 7245 14° 6194 5° 0039 15° 7827 6° 3157 16° 1539 7° 7328 17° 9543 8° 9421 18° 1218 9° 2294 19° 0524 10° 3190 20° 7549

Cambia la Ley de Sucesiones: qué proporción le toca a cada heredero y cuándo se puede exigir más

Colocar vinagre en los huevos fritos: para qué funciona y por qué sugieren hacerlo

¿Qué significa soñar con San Cono?

Soñar con San Cono puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este santo es conocido por ayudar a las personas en momentos de necesidad, por lo que su aparición en sueños puede reflejar un deseo de apoyo en situaciones difíciles.

Además, el sueño puede representar la esperanza de recibir favores o milagros en la vida cotidiana. La figura de San Cono en los sueños puede ser un recordatorio de la fe y la confianza en que las cosas mejorarán con el tiempo.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.