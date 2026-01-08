Este jueves, 8 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3199 (Hermano).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 8 de enero
|1°
|3199
|11°
|4872
|2°
|7578
|12°
|0197
|3°
|0077
|13°
|3118
|4°
|0323
|14°
|2226
|5°
|5134
|15°
|1797
|6°
|4793
|16°
|1803
|7°
|4311
|17°
|6680
|8°
|7535
|18°
|6237
|9°
|9163
|19°
|1470
|10°
|1829
|20°
|7916
¿Qué significa soñar con Hermano?
Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.
Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia, la familia y la identidad. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las dinámicas familiares y cómo estas influyen en la vida actual.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.