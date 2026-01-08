Este jueves, 8 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3199 (Hermano).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 8 de enero

1° 3199 11° 4872 2° 7578 12° 0197 3° 0077 13° 3118 4° 0323 14° 2226 5° 5134 15° 1797 6° 4793 16° 1803 7° 4311 17° 6680 8° 7535 18° 6237 9° 9163 19° 1470 10° 1829 20° 7916

¿Qué significa soñar con Hermano?

Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo que se tiene en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que se tiene con esa persona, así como los sentimientos de lealtad y camaradería.

Además, soñar con un hermano puede representar aspectos de uno mismo que se relacionan con la infancia, la familia y la identidad. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las dinámicas familiares y cómo estas influyen en la vida actual.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.