Este jueves, 19 de febrero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7396 (Marido). Inaugurarán el primer tren bala en Sudamérica: alcanza velocidades de 350 km/h y será el más rápido de la región Desarrollan un tren submarino de larga distancia para conectar dos provincias en minutos y será el orgullo de un país Soñar con un marido puede simbolizar la búsqueda de estabilidad emocional y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja deseos de conexión y amor, así como la necesidad de apoyo en las relaciones personales. Por otro lado, también puede representar aspectos de la propia personalidad, como la responsabilidad y la protección. En este sentido, el sueño puede invitar a la reflexión sobre cómo se manejan las relaciones y el papel que se juega en ellas. El Juego Responsable impulsa hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de arrancar a apostar. Además, se aconseja no utilizar capital destinado a necesidades básicas ni recurrir a créditos. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.