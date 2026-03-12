Este jueves, 12 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1901 (Agua). Tirar sal en el inodoro: por qué hay que hacerlo y cada cuánto El Gobierno decretó dos feriados consecutivos y habrá un doble fin de semana largo Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal. Además, el tipo de agua en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, el agua clara puede indicar claridad mental y paz, mientras que el agua turbia puede reflejar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados. Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es vitall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.