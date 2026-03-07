Este viernes, 6 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 8076 (Las Llamas). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con las llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja emociones intensas, ya sea en relaciones personales o en proyectos creativos, indicando que es momento de dejar que esas llamas guíen el camino. Por otro lado, las llamas también pueden representar peligro o advertencia. Si en el sueño las llamas son destructivas, puede ser un llamado a enfrentar conflictos internos o situaciones que amenazan el bienestar emocional. Es esencial prestar atención a la naturaleza del fuego en el sueño.