Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0183 (Mal Tiempo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de diciembre

1° 0183 11° 5455 2° 6978 12° 3178 3° 1493 13° 8187 4° 5557 14° 9218 5° 7495 15° 6561 6° 4593 16° 3797 7° 4090 17° 3363 8° 0150 18° 2045 9° 3968 19° 7073 10° 2340 20° 5627

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o emociones negativas que se están experimentando en la vida real. Las tormentas, lluvias o vientos fuertes en los sueños a menudo reflejan ansiedad, estrés o situaciones difíciles que se deben enfrentar.Este tipo de sueño también puede ser una advertencia sobre cambios inminentes o desafíos que se aproximan. El mal tiempo en los sueños invita a la reflexión y a prepararse para lo que está por venir, sugiriendo la necesidad de adaptarse y encontrar la calma en medio de la tempestad.