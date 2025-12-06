En esta noticia
Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0183 (Mal Tiempo).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de diciembre
|1°
|0183
|11°
|5455
|2°
|6978
|12°
|3178
|3°
|1493
|13°
|8187
|4°
|5557
|14°
|9218
|5°
|7495
|15°
|6561
|6°
|4593
|16°
|3797
|7°
|4090
|17°
|3363
|8°
|0150
|18°
|2045
|9°
|3968
|19°
|7073
|10°
|2340
|20°
|5627
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o emociones negativas que se están experimentando en la vida real. Las tormentas, lluvias o vientos fuertes en los sueños a menudo reflejan ansiedad, estrés o situaciones difíciles que se deben enfrentar.Este tipo de sueño también puede ser una advertencia sobre cambios inminentes o desafíos que se aproximan. El mal tiempo en los sueños invita a la reflexión y a prepararse para lo que está por venir, sugiriendo la necesidad de adaptarse y encontrar la calma en medio de la tempestad.