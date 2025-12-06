En esta noticia

Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0183 (Mal Tiempo).

 0183 11° 5455 
 2°6978 12° 3178 
 3°1493 13° 8187 
 4°5557 14° 9218 
 5°7495 15° 6561 
 6°4593  16° 3797 
 7°4090 17° 3363 
 8°0150 18° 2045 
 9°3968  19° 7073 
 10°2340 20° 5627 

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos internos o emociones negativas que se están experimentando en la vida real. Las tormentas, lluvias o vientos fuertes en los sueños a menudo reflejan ansiedad, estrés o situaciones difíciles que se deben enfrentar.Este tipo de sueño también puede ser una advertencia sobre cambios inminentes o desafíos que se aproximan. El mal tiempo en los sueños invita a la reflexión y a prepararse para lo que está por venir, sugiriendo la necesidad de adaptarse y encontrar la calma en medio de la tempestad.