Este viernes, 23 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1101 (Agua).

1° 1101 11° 1644 2° 2511 12° 8494 3° 4843 13° 0614 4° 9586 14° 3354 5° 9823 15° 7924 6° 8751 16° 0374 7° 2120 17° 6786 8° 6274 18° 9895 9° 6465 19° 3398 10° 4620 20° 6480

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua clara y tranquila suele representar paz y serenidad, mientras que el agua turbulenta puede indicar conflictos internos o problemas que necesitan ser resueltos.

Además, el agua en los sueños también puede reflejar la creatividad y la intuición. Si el soñador se siente atraído por el agua, puede ser un signo de que está en sintonía con sus sentimientos y deseos más profundos, buscando un equilibrio en su vida.