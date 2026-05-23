En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este viernes, 22 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 7983 (Mal Tiempo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 22 de mayo

1° 7983 11° 9203 2° 5545 12° 0081 3° 2819 13° 2470 4° 1639 14° 3684 5° 2771 15° 7152 6° 4998 16° 8303 7° 9776 17° 8444 8° 0175 18° 7389 9° 9408 19° 8385 10° 0494 20° 4505

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo suele reflejar turbulencia emocional y temores ante la incertidumbre. Indica estrés, conflictos o cambios que nublan tu claridad y la necesidad de cuidarte mientras pasa la tormenta interna.

También puede ser aviso de cambios necesarios y purificación: tras la tempestad llega claridad. Invita a prepararte, pedir apoyo y mantener la calma para atravesar desafíos y salir fortalecido.