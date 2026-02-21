Este viernes, 20 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2898 (Lavandera). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación en tu vida. Este sueño sugiere que es momento de limpiar emociones o situaciones que te están afectando. La lavandera, al lavar, representa el deseo de dejar atrás lo negativo y comenzar de nuevo. Además, este sueño puede reflejar el deseo de orden y claridad. La figura de la lavandera indica que estás buscando una forma de organizar tus pensamientos y sentimientos. Es un llamado a enfrentar lo que te preocupa y a buscar soluciones para avanzar con mayor ligereza.