La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este viernes, 13 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5041 (El Cuchillo). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna entre el deseo de cortar lazos tóxicos y el miedo a las consecuencias de hacerlo. Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que es momento de establecer límites y defender lo que es importante para uno mismo, indicando un proceso de autoconocimiento y empoderamiento.