En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3208 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 12 de diciembre

1° 3208 11° 3617 2° 3756 12° 9894 3° 8922 13° 2110 4° 4383 14° 5771 5° 1729 15° 0249 6° 1240 16° 8705 7° 1763 17° 3818 8° 5047 18° 4719 9° 6202 19° 8219 10° 7520 20° 6631

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas, como la ira o la pasión, que están saliendo a la superficie. El fuego puede representar tanto destrucción como purificación.Además, el incendio en los sueños puede indicar la necesidad de dejar atrás viejas situaciones o relaciones que ya no sirven. También puede ser una advertencia sobre conflictos inminentes o la urgencia de enfrentar problemas antes de que se agraven.