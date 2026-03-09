Este sábado, 7 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 4939 (Lluvia). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado. Soñar con lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de liberar tensiones o sentimientos reprimidos, sugiriendo que es momento de dejar atrás lo negativo y permitir que nuevas oportunidades fluyan en la vida. Además, la lluvia en los sueños puede representar la fertilidad y el crecimiento. Puede indicar que estás en un proceso de transformación personal, donde las dificultades se convierten en oportunidades para aprender y evolucionar. La lluvia también puede ser un signo de esperanza y nuevos comienzos.