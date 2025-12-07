En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 6 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5193 (Enamorado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de diciembre

1° 5193 11° 2529 2° 1642 12° 7543 3° 3364 13° 4996 4° 3230 14° 1466 5° 5559 15° 6137 6° 4516 16° 9245 7° 3046 17° 4071 8° 2587 18° 0949 9° 6010 19° 9141 10° 6162 20° 4390

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede reflejar tus deseos y anhelos románticos. Este tipo de sueño a menudo simboliza la búsqueda de amor, conexión emocional y la necesidad de afecto en tu vida. También puede indicar que estás en un momento de reflexión sobre tus relaciones actuales.Además, soñar con un enamorado puede ser un reflejo de tus sentimientos hacia esa persona en particular. Si el sueño es positivo, puede significar que estás satisfecho con la relación. Si es negativo, podría señalar inseguridades o conflictos que necesitas abordar en tu vida amorosa.