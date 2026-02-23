Este sábado, 21 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 2638 (Piedras). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida. Estas pueden representar cargas emocionales o situaciones que parecen inamovibles. El sueño invita a reflexionar sobre cómo enfrentar estos desafíos y encontrar la fuerza para superarlos. Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que se está construyendo una base firme en la vida, sugiriendo que es un buen momento para tomar decisiones importantes y cimentar proyectos a largo plazo.