Este sábado, 13 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2931 (La Luz).

1° 2931 11° 4096 2° 1688 12° 5870 3° 5323 13° 3655 4° 2306 14° 1777 5° 5197 15° 5983 6° 1126 16° 5039 7° 9396 17° 9106 8° 5265 18° 1606 9° 3541 19° 2225 10° 0496 20° 0127

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz puede simbolizar claridad, entendimiento y revelación. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, donde se iluminan aspectos ocultos de su vida, permitiendo una nueva perspectiva sobre sus problemas o decisiones.Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía espiritual. Puede indicar que el soñador está buscando respuestas o apoyo en momentos de confusión. Este sueño invita a confiar en la intuición y a seguir el camino hacia un futuro más brillante y positivo.