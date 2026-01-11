En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este sábado, 10 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0492 (El Médico).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 10 de enero

1° 0492 11° 3850 2° 2032 12° 4574 3° 0903 13° 4565 4° 6225 14° 7203 5° 4020 15° 6729 6° 6192 16° 1174 7° 6518 17° 6280 8° 8333 18° 4342 9° 6621 19° 7403 10° 1149 20° 8695

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar la necesidad de cuidar la salud física y emocional, así como la búsqueda de soluciones a problemas que afectan el equilibrio personal.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero. Puede indicar que el soñador está buscando orientación en momentos de incertidumbre o que necesita tomar decisiones importantes que impacten su vida y su entorno.