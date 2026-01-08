En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este miércoles, 7 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 1869 (Vicios).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 7 de enero

1° 1869 11° 7814 2° 3047 12° 5145 3° 8018 13° 6565 4° 8364 14° 7151 5° 9550 15° 7436 6° 0839 16° 6832 7° 9254 17° 0666 8° 3281 18° 2739 9° 3855 19° 8932 10° 4090 20° 7970

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos autodestructivos o hábitos negativos. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones que tomamos en la vida y cómo estas pueden estar afectando nuestro bienestar emocional y mental.

Además, los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la necesidad de liberarse de ataduras que nos limitan. Es una oportunidad para examinar qué aspectos de nuestra vida requieren atención y cambio, promoviendo así un crecimiento personal y una mayor autoconciencia.