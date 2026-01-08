En esta noticia
Este miércoles, 7 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 1869 (Vicios).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 7 de enero
|1°
|1869
|11°
|7814
|2°
|3047
|12°
|5145
|3°
|8018
|13°
|6565
|4°
|8364
|14°
|7151
|5°
|9550
|15°
|7436
|6°
|0839
|16°
|6832
|7°
|9254
|17°
|0666
|8°
|3281
|18°
|2739
|9°
|3855
|19°
|8932
|10°
|4090
|20°
|7970
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con vicios?
Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos autodestructivos o hábitos negativos. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones que tomamos en la vida y cómo estas pueden estar afectando nuestro bienestar emocional y mental.
Además, los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la necesidad de liberarse de ataduras que nos limitan. Es una oportunidad para examinar qué aspectos de nuestra vida requieren atención y cambio, promoviendo así un crecimiento personal y una mayor autoconciencia.