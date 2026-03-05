Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9482 (La Pelea). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales, decisiones difíciles o la necesidad de enfrentar situaciones que se han estado evitando. Además, puede representar la lucha por la superación personal y el deseo de salir victorioso en circunstancias adversas. La pelea en el sueño puede ser un llamado a la acción, instando al soñador a confrontar sus miedos y a buscar la resolución de problemas que le afectan.