La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 1020 (La Fiesta). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con La Fiesta puede simbolizar la celebración de logros y la alegría en la vida. Este tipo de sueño refleja un deseo de conexión social y momentos de felicidad compartida, indicando que el soñador busca disfrutar de la vida y rodearse de personas queridas. Además, La Fiesta en los sueños puede representar la liberación de tensiones y preocupaciones. Puede ser un llamado a dejar atrás el estrés diario y permitir que la diversión y la creatividad fluyan, sugiriendo que es momento de disfrutar y vivir el presente con intensidad.