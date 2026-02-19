Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3665 (El Cazador). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado. Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño refleja la necesidad de enfrentar desafíos y superar obstáculos, sugiriendo que el soñador está en una etapa de su vida donde debe ser proactivo y valiente. Además, El Cazador en los sueños puede representar la lucha interna entre instintos y racionalidad. Puede indicar que el soñador está en un proceso de autodescubrimiento, buscando su propósito y dirección, lo que puede llevar a una mayor claridad en sus decisiones y acciones.