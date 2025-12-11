En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5323 (Cocinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 10 de diciembre

1° 5323 11° 0048 2° 4406 12° 4013 3° 9968 13° 6774 4° 3516 14° 4021 5° 3038 15° 4942 6° 7990 16° 0164 7° 0556 17° 4200 8° 1376 18° 0506 9° 6452 19° 2309 10° 4471 20° 7778

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos y que es momento de nutrir tus pasiones y habilidades para alcanzar el éxito personal.Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de cuidar de ti mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de que debes prestar atención a tus relaciones y a la forma en que alimentas tus conexiones emocionales, buscando un equilibrio en tu vida.