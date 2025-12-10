En esta noticia
Este martes, 9 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 7769 (Vicios).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de diciembre
|1°
|7769
|11°
|4622
|2°
|4717
|12°
|9237
|3°
|9858
|13°
|8892
|4°
|4361
|14°
|6940
|5°
|2691
|15°
|3114
|6°
|4856
|16°
|0444
|7°
|5814
|17°
|2691
|8°
|3214
|18°
|7966
|9°
|5348
|19°
|3103
|10°
|5937
|20°
|3821
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con vicios?
Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos autodestructivos o hábitos negativos. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones que tomamos en la vida y cómo estas pueden estar afectando nuestro bienestar emocional y mental.Además, los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la necesidad de liberarse de ataduras que nos limitan. Es una oportunidad para examinar qué aspectos de nuestra vida requieren atención y cambio, promoviendo así un crecimiento personal y una mayor autoconciencia.