En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este martes, 9 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 7769 (Vicios).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 9 de diciembre

1° 7769 11° 4622 2° 4717 12° 9237 3° 9858 13° 8892 4° 4361 14° 6940 5° 2691 15° 3114 6° 4856 16° 0444 7° 5814 17° 2691 8° 3214 18° 7966 9° 5348 19° 3103 10° 5937 20° 3821

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos autodestructivos o hábitos negativos. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las decisiones que tomamos en la vida y cómo estas pueden estar afectando nuestro bienestar emocional y mental.Además, los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la necesidad de liberarse de ataduras que nos limitan. Es una oportunidad para examinar qué aspectos de nuestra vida requieren atención y cambio, promoviendo así un crecimiento personal y una mayor autoconciencia.