Este martes, 3 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6612 (Soldado). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para competir, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad, sugiriendo que se deben tomar decisiones firmes para avanzar en situaciones difíciles. Además, el soldado en los sueños puede representar la protección y la defensa de valores personales. Puede indicar que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación, o que se siente llamado a luchar por lo que considera justo en su vida cotidiana.