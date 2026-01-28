En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 27 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6013 (La Yeta).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 27 de enero

1° 6013 11° 7234 2° 8769 12° 6178 3° 9089 13° 7968 4° 1060 14° 8891 5° 6966 15° 3610 6° 4765 16° 4671 7° 3016 17° 2129 8° 5123 18° 3107 9° 8682 19° 1757 10° 3798 20° 6899

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la búsqueda de la verdad y la autenticidad en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar miedos o situaciones ocultas que afectan nuestro bienestar emocional. La Yeta representa un llamado a la introspección y la autoevaluación.

Además, este sueño puede indicar la presencia de conflictos internos o externos que requieren atención. La Yeta, en este contexto, puede ser vista como un guía que nos impulsa a resolver problemas y a encontrar un camino hacia la paz y la claridad mental.