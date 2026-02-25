Este martes, 24 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9170 (Muerto que sueña). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para participar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con un muerto que sueña puede simbolizar la conexión con el pasado y la necesidad de resolver asuntos pendientes. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las emociones no expresadas y las lecciones que aún se deben aprender de experiencias pasadas. Además, puede representar un deseo de comunicación con seres queridos que han partido. La figura del muerto en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de honrar su memoria y de encontrar paz en la vida actual, integrando sus enseñanzas en el presente.