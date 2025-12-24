En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 23 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7898 (Lavandera).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de diciembre

1° 7898 11° 7255 2° 3834 12° 0646 3° 9305 13° 9211 4° 1024 14° 0105 5° 6517 15° 5392 6° 7019 16° 5688 7° 9646 17° 6743 8° 5869 18° 6703 9° 4893 19° 7097 10° 1854 20° 1563

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de purificación en tu vida. Este sueño sugiere que es momento de limpiar emociones o situaciones que te afectan, permitiendo que surja una nueva perspectiva. La lavandera representa el proceso de dejar atrás lo negativo.

Además, este sueño puede reflejar el deseo de renovación y orden. La figura de la lavandera, que trabaja con dedicación, indica que es fundamental tomar acción para mejorar tu entorno. Soñar con ella puede ser un llamado a organizar tus pensamientos y prioridades para avanzar con claridad.