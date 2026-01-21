En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este martes, 20 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8008 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 20 de enero

1° 8008 11° 4403 2° 5518 12° 6900 3° 9035 13° 1072 4° 9944 14° 4380 5° 6270 15° 4058 6° 4096 16° 5091 7° 0173 17° 4338 8° 1734 18° 4530 9° 3319 19° 8247 10° 3716 20° 6937

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas, como la ira o la pasión, que están saliendo a la superficie. El fuego puede representar tanto destrucción como purificación.

Además, un incendio en un sueño puede indicar la necesidad de dejar atrás viejas situaciones o relaciones que ya no sirven. También puede ser una advertencia sobre la falta de control en ciertas áreas de la vida, sugiriendo que es momento de tomar acción antes de que las cosas se salgan de control.