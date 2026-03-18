La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este martes, 17 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1505 (Gato). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son criaturas misteriosas que a menudo representan la feminidad y la sensualidad. Este sueño puede indicar que necesitas confiar más en tus instintos o que estás buscando un espacio personal en tu vida. Además, los gatos en los sueños pueden reflejar la curiosidad y la adaptabilidad. Si el gato en tu sueño es amigable, puede sugerir que estás en armonía con tu entorno. Sin embargo, si el gato es agresivo, podría señalar conflictos internos o la necesidad de enfrentar tus miedos.