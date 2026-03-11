Este martes, 10 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 5036 (La Manteca). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje, conocido por su alegría y carisma, representa la conexión con la infancia y momentos de diversión, sugiriendo que es momento de disfrutar y dejar atrás las preocupaciones. Además, el sueño puede reflejar la necesidad de liberarse de las cargas emocionales. La Manteca, con su espíritu libre, invita a abrazar la creatividad y la espontaneidad, recordando que es esencial encontrar un equilibrio entre las responsabilidades y el disfrute personal.