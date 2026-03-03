Este lunes, 2 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 0425 (Gallina). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con gallinas puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja aspectos de la familia, la fertilidad y la abundancia, sugiriendo que es momento de prestar atención a tus relaciones y responsabilidades. Además, las gallinas en los sueños pueden representar la simplicidad y la humildad. Este tipo de sueño puede invitarte a valorar las pequeñas cosas y a encontrar satisfacción en lo cotidiano, recordándote que la felicidad a menudo se encuentra en lo más simple de la vida.