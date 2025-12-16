En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este lunes, 15 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4647 (Muerto).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de diciembre

1° 4647 11° 7122 2° 8375 12° 5144 3° 0009 13° 2380 4° 5270 14° 7587 5° 6992 15° 7591 6° 6818 16° 3803 7° 8094 17° 3338 8° 3714 18° 0456 9° 6629 19° 3773 10° 7436 20° 5729

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja el deseo de resolver conflictos no resueltos o de encontrar paz en momentos de cambio y transformación personal.

Además, los sueños con muertos pueden representar la conexión con nuestros seres queridos que han partido. Pueden ser mensajes del subconsciente que nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras emociones y la importancia de honrar la memoria de quienes ya no están.