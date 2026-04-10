La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este jueves, 9 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7367 (Mordida). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado. Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador, sugiriendo que hay algo que necesita ser confrontado o sanado. Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Puede ser un llamado a establecer límites y cuidar de uno mismo, indicando que es momento de prestar atención a las relaciones que nos rodean.