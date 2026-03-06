Este jueves, 5 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 5161 (Escopeta). La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador. Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la urgencia de enfrentar situaciones difíciles que requieren una respuesta firme y decidida. Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser un llamado a liberar emociones acumuladas o a tomar acción en aspectos de la vida que han sido ignorados. Es importante reflexionar sobre el contexto del sueño para entender su significado personal.