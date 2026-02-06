Este jueves, 5 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8599 (Hermano). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con un hermano puede simbolizar la conexión emocional y el apoyo en la vida. Este sueño a menudo refleja la relación que tienes con él o con figuras similares, indicando la necesidad de fortalecer lazos familiares o resolver conflictos no resueltos. Además, el sueño puede representar aspectos de tu propia personalidad que se asemejan a los de tu hermano. Puede ser un llamado a explorar tu identidad y a reconocer las cualidades que admiras o que te desagradan en él, lo que puede llevar a un crecimiento personal.