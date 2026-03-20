Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este jueves, 19 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2123 (Cocinero). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño sugiere que estás en un proceso de elaboración de tus metas y deseos y que es momento de nutrir tus proyectos con dedicación y pasión. Además, el cocinero en tus sueños puede representar la necesidad de cuidar de ti mismo y de los demás. Puede ser un llamado a prestar atención a tus relaciones y a la importancia de compartir momentos significativos con quienes te rodean, fomentando la conexión emocional.