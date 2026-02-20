Este jueves, 19 de febrero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9759 (Las Plantas). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y renovación. Las plantas representan la vida, la fertilidad y el desarrollo de nuevas ideas. Este tipo de sueño puede indicar que estás en un proceso de transformación o que necesitas nutrir aspectos de tu vida que requieren atención. Además, las plantas en los sueños pueden reflejar tu conexión con la naturaleza y tus emociones. Si las plantas están sanas y florecientes, puede ser un signo de bienestar y armonía. Por otro lado, si están marchitas, podría sugerir que hay áreas en tu vida que necesitan cuidados o cambios.