En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este jueves, 15 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3968 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 15 de enero

1° 3968 11° 1657 2° 5187 12° 8906 3° 7299 13° 4781 4° 2393 14° 4849 5° 1572 15° 6033 6° 1981 16° 9644 7° 2397 17° 6135 8° 9928 18° 2953 9° 1051 19° 3797 10° 5797 20° 3359

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los más jóvenes a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener lazos cercanos con la familia.

Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que estamos involucrados. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión, sugiriendo que debemos permitirnos disfrutar de la vida y explorar nuevas experiencias.