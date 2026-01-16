En esta noticia
Este jueves, 15 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3968 (Sobrinos).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 15 de enero
|1°
|3968
|11°
|1657
|2°
|5187
|12°
|8906
|3°
|7299
|13°
|4781
|4°
|2393
|14°
|4849
|5°
|1572
|15°
|6033
|6°
|1981
|16°
|9644
|7°
|2397
|17°
|6135
|8°
|9928
|18°
|2953
|9°
|1051
|19°
|3797
|10°
|5797
|20°
|3359
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los más jóvenes a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener lazos cercanos con la familia.
Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que estamos involucrados. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión, sugiriendo que debemos permitirnos disfrutar de la vida y explorar nuevas experiencias.