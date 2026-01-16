En esta noticia

Este jueves, 15 de enero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 3968 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 15 de enero

 3968 11° 1657 
 2°5187 12° 8906 
 3°7299 13° 4781 
 4°2393 14° 4849 
 5°1572 15° 6033 
 6°1981  16° 9644 
 7°2397 17° 6135 
 8°9928 18° 2953 
 9°1051 19° 3797 
 10°5797 20° 3359 

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos puede simbolizar la conexión familiar y la alegría que traen los más jóvenes a nuestras vidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de cuidar y proteger a los seres queridos, así como el deseo de mantener lazos cercanos con la familia.

Además, los sobrinos en los sueños pueden representar nuevas oportunidades o proyectos en los que estamos involucrados. Pueden ser un recordatorio de la importancia de la creatividad y la diversión, sugiriendo que debemos permitirnos disfrutar de la vida y explorar nuevas experiencias.

Te puede interesar

Inauguraron el puente más elevado del mundo: tiene 625 metros y es el orgullo de una nación completa