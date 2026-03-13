Este jueves, 12 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4080 (La Bocha). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio, lo que sugiere que el soñador anhela experiencias más ligeras y placenteras. Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y la importancia de las relaciones sociales. Este sueño invita a valorar los lazos afectivos y a recordar que compartir momentos con seres queridos puede ser fundamental para el bienestar emocional y la felicidad.