Este viernes, 5 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4222 (Loco).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de diciembre

1° 4222 11° 0664 2° 6339 12° 2591 3° 4471 13° 3386 4° 2912 14° 9294 5° 6656 15° 4823 6° 8181 16° 2276 7° 4961 17° 1064 8° 3295 18° 7563 9° 9519 19° 0326 10° 1047 20° 8388

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño invita a liberarse de las restricciones y a abrazar la aventura. Puede ser un llamado a explorar nuevas oportunidades y a dejar atrás el miedo al juicio de los demás.Por otro lado, también puede reflejar la confusión o la falta de dirección en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre las decisiones tomadas y considerar si se está actuando de manera auténtica o si se está siguiendo un camino impuesto por otros.