La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción. Este viernes, 20 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3058 (Ahogado). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o situaciones que te hacen sentir abrumado. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de liberar emociones reprimidas o enfrentar problemas que has estado evitando en tu vida diaria. Además, el ahogado en los sueños puede representar la sensación de pérdida de control. Puede ser una señal de que te sientes atrapado en una situación difícil y necesitas encontrar una manera de salir a flote, buscando apoyo o soluciones a tus problemas.