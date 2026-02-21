Este viernes, 20 de febrero de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 6933 (Cristo). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior, amor incondicional y esperanza en momentos de dificultad, sugiriendo un anhelo de redención y propósito en la vida. Además, soñar con Cristo puede representar la lucha entre el bien y el mal en la vida del soñador. Puede ser un llamado a la reflexión sobre las propias acciones y decisiones, invitando a la persona a seguir un camino de compasión, perdón y fe en sí misma y en los demás.