En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este viernes, 16 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5438 (Piedras).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 16 de enero

1° 5438 11° 4103 2° 5559 12° 1344 3° 2031 13° 4843 4° 3414 14° 1303 5° 3419 15° 7493 6° 1786 16° 5480 7° 0520 17° 9060 8° 0801 18° 8607 9° 4795 19° 0104 10° 2496 20° 2767

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida. Estas pueden representar cargas emocionales o situaciones que parecen inamovibles. El sueño invita a reflexionar sobre cómo enfrentar estos desafíos y encontrar la fuerza para superarlos.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que se está construyendo una base firme en la vida, sugiriendo que es un buen momento para tomar decisiones importantes y cimentar proyectos a largo plazo.