Este sábado, 7 de marzo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 0029 (San Pedro). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida, así como la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la fe y el propósito personal. Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede indicar un momento de transición o cambio. Puede ser un llamado a reflexionar sobre las acciones y elecciones que se han tomado, así como a prepararse para nuevas oportunidades.